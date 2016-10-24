У Києві 26 жовтня очікується сніг

У середу, 26 жовтня, у Києві очікується мокрий сніг.

У Києві 26 жовтня очікується мокрий сніг / УНІАН

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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Згідно з прогнозом синоптиків, вдень 26 жовтня в столиці очікуються сильні опади. Температура вдень до +5°, вітер південний, 7-12 м/с.

Крім того, у середу мокрий сніг пройде в Житомирській, Чернігівській та Сумській областях.

У середу в Києві пройде мокрий сніг / meteo.gov.ua

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 24 жовтня, у багатьох регіонах України очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Рятувальники закликають громадян бути обережними, особливо під час перебування на вулиці.