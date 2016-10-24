У результаті тайфуну "Хаїма" в Китаї постраждали 1,7 мільйона осіб

Через вплив стихії, яка обрушилася 21 жовтня на Китай, постраждали 1,69 мільйона чоловік.

Тайфун "Хаїма" в Китаї / Reuters

Про це повідомило управління Цивільної адміністрації провінції Гуандун, передає ТАСС.

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Тайфун зруйнував 2749 житлових будинків, знищив 178 тисяч га посівів. Стихія завдала Китаю економічний збиток у розмірі $517 мільйонів.

Раніше також повідомлялося, що в результаті тайфуну "Хаїма" в Гонконзі загинула одна людина і 12 отримали поранення.

Нагадаємо, тайфун "Сарика" завдав прямий економічний збиток у розмірі $813 мільйонів.