У результаті тайфуну "Хаїма" в Китаї постраждали 1,7 мільйона осіб

16:01, 24 жовтня 2016
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Через вплив стихії, яка обрушилася 21 жовтня на Китай, постраждали 1,69 мільйона чоловік.

Тайфун
Тайфун "Хаїма" в Китаї / Reuters

Про це повідомило управління Цивільної адміністрації провінції Гуандун, передає ТАСС.

Число жертв супертайфуну "Хаїма" на Філіппінах зросло до 15

Тайфун зруйнував 2749 житлових будинків, знищив 178 тисяч га посівів. Стихія завдала Китаю економічний збиток у розмірі $517 мільйонів.

Раніше також повідомлялося, що в результаті тайфуну "Хаїма" в Гонконзі загинула одна людина і 12 отримали поранення.

Нагадаємо, тайфун "Сарика" завдав прямий економічний збиток у розмірі $813 мільйонів.

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