В Україні завтра без опадів, на заході до +14° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 25 жовтня, в Україні без опадів, на заході до +14°.

В Україні завтра без опадів / УНІАН

У Києві завтра без опадів, вночі +1°, вдень +7°. Вітер південно-східний, до 7.5 м/с.

У Львові 25 жовтня мінлива хмарність, вночі +8°, вдень +14°. Вітер південний і південно-східний, помірний.

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У Луцьку завтра хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі +8°, вдень +11°. Вітер південний і південно-східний, до 7.1 м/с.

У Вінниці у вівторок без опадів. Температура вночі +1°, вдень +8°. Вітер південний і південно-східний, помірний.

Одеситам на завтра обіцяють невелику хмарність. Температура вночі +4°, вдень +7°, вітер східний, свіжий.

У Харкові у вівторок сонячно, температура вночі -3°, вдень +3°. Вітер східний та південно-східний, слабкий.

У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють ясну погоду. Температура вночі -4°, вдень +6°. Вітер східний, до 5.8 м/с.

У Сімферополі малохмарно. Температура вночі -1°, вдень +7°. Вітер східний та північно-східний, свіжий.

Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі 0°, вдень +5°. Вітер східний та північно-східний, до 8.7 м/с.

У Краматорську у вівторок без опадів, температура вночі -1°, вдень +3°, вітер східний, слабкий.

У Сєвєродонецьку завтра ясно. Температура вночі -2°, вдень +4°. Вітер східний, до 5.0 м/с.

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