В Україні завтра без опадів, на заході до +14° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 25 жовтня, в Україні без опадів, на заході до +14°.
У Києві завтра без опадів, вночі +1°, вдень +7°. Вітер південно-східний, до 7.5 м/с.
У Львові 25 жовтня мінлива хмарність, вночі +8°, вдень +14°. Вітер південний і південно-східний, помірний.
Погода на тиждень: в Україні похолодає, з середи у багатьох регіонах пройдуть дощі
У Луцьку завтра хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі +8°, вдень +11°. Вітер південний і південно-східний, до 7.1 м/с.
У Вінниці у вівторок без опадів. Температура вночі +1°, вдень +8°. Вітер південний і південно-східний, помірний.
Одеситам на завтра обіцяють невелику хмарність. Температура вночі +4°, вдень +7°, вітер східний, свіжий.
У Харкові у вівторок сонячно, температура вночі -3°, вдень +3°. Вітер східний та південно-східний, слабкий.
У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють ясну погоду. Температура вночі -4°, вдень +6°. Вітер східний, до 5.8 м/с.
У Сімферополі малохмарно. Температура вночі -1°, вдень +7°. Вітер східний та північно-східний, свіжий.
Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі 0°, вдень +5°. Вітер східний та північно-східний, до 8.7 м/с.
У Краматорську у вівторок без опадів, температура вночі -1°, вдень +3°, вітер східний, слабкий.
У Сєвєродонецьку завтра ясно. Температура вночі -2°, вдень +4°. Вітер східний, до 5.0 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +13°
-
Дніпро+25°... +12°
-
Донецьк+25°... +9°
-
Житомир+27°... +13°
-
Запоріжжя+26°... +12°
-
Івано-Франківськ+28°... +14°
-
Київ+24°... +13°
-
Кіровоград+25°... +11°
-
Луганськ+22°... +8°
-
Луцьк+29°... +15°
-
Львів+29°... +16°
-
Миколаїв+27°... +14°
-
Одеса+28°... +16°
-
Полтава+22°... +11°
-
Рівне+28°... +14°
-
Сімферополь+28°... +16°
-
Суми+20°... +8°
-
Тернопіль+28°... +14°
-
Харків+21°... +10°
-
Херсон+27°... +15°
-
Хмельницький+28°... +15°
-
Черкаси+24°... +12°
-
Чернігів+23°... +10°
-
Чернівці+29°... +15°