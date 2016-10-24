Завтра у Києві без опадів, температура вдень до +7°

19:00, 24 жовтня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 25 жовтня у столиці без опадів, температура повітря вдень +7°.

УНІАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +4°.

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Вітер південно-східний, до 7.5 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:37, а зайде о 17:45.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 25 жовтня, в Україні без опадів, на заході до +14°.

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