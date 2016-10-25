В Україні сьогодні без опадів, на заході до +14° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 25 жовтня, в Україні без опадів, на заході вдень до +14°.
У столиці сьогодні мінлива хмарність, вдень +7°. Вітер південний і південно-східний, до 8.1 м/с.
У Києві 26 жовтня очікується сніг
У Львові 25 жовтня без опадів, температура повітря вдень +14°. Вітер південний і південно-східний, помірний.
У Луцьку сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень +9°. Вітер південно-східний, до 7.0 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок без опадів. Температура +8°. Вітер південно-східний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +8°, вітер східний та північно-східний, до 6.4 м/с.
У Харкові без опадів. Температура до +3°, вітер східний, помірний.
У Сімферополі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура вдень +7°. Вітер східний та північно-східний, до 6.5 м/с.
У Дніпрі малохмарно. Температура повітря +6°. Вітер східний, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють малохмарну погоду, температура вдень +5°. Вітер східний, до 9.5 м/с.
У Краматорську у вівторок без опадів, удень +3°. Вітер мінливий, легкий.
На популярних українських маршрутах без опадів, на заході до +16°
У Сєвєродонецьку сонячно, температура вдень +3°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +13°
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Дніпро+25°... +12°
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Донецьк+25°... +9°
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Житомир+27°... +13°
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Запоріжжя+26°... +12°
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Івано-Франківськ+28°... +14°
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Київ+24°... +13°
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Кіровоград+25°... +11°
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Луганськ+22°... +8°
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Луцьк+29°... +15°
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Львів+29°... +16°
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Миколаїв+27°... +14°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+22°... +11°
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Рівне+28°... +14°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+20°... +8°
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Тернопіль+28°... +14°
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Харків+21°... +10°
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Херсон+27°... +15°
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Хмельницький+28°... +15°
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Черкаси+24°... +12°
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Чернігів+23°... +10°
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Чернівці+29°... +15°