В Україні сьогодні без опадів, на заході до +14° (карта)

08:06, 25 жовтня 2016
727
0

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 25 жовтня, в Україні без опадів, на заході  вдень до +14°.

УНІАН
Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

У столиці сьогодні мінлива хмарність, вдень +7°. Вітер південний і південно-східний, до 8.1 м/с.

У Києві 26 жовтня очікується сніг

У Львові 25 жовтня без опадів, температура повітря вдень +14°. Вітер південний і південно-східний, помірний.

У Луцьку сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень +9°. Вітер південно-східний, до 7.0 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок без опадів. Температура +8°. Вітер південно-східний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +8°, вітер східний та північно-східний, до 6.4 м/с.

УНІАН
На заході до +14° / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до +3°, вітер східний, помірний.

У Сімферополі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура вдень +7°. Вітер східний та північно-східний, до 6.5 м/с.

У Дніпрі малохмарно. Температура повітря +6°. Вітер східний, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють малохмарну погоду, температура вдень +5°. Вітер східний, до 9.5 м/с.

У Краматорську у вівторок без опадів, удень +3°. Вітер мінливий, легкий.

На популярних українських маршрутах без опадів, на заході до +16°

У Сєвєродонецьку сонячно, температура вдень +3°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото) У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото)
Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно
У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео) У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео)
Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку Синоптики попереджають про пожежну небезпеку
У Києві сьогодні без опадів, температура до +25° У Києві сьогодні без опадів, температура до +25°
Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 20 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
90 %
754 мм
3.5 м/с
95 %
Стрічка новин