В Україні сьогодні без опадів, на заході до +14° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 25 жовтня, в Україні без опадів, на заході вдень до +14°.

Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

У столиці сьогодні мінлива хмарність, вдень +7°. Вітер південний і південно-східний, до 8.1 м/с.

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У Львові 25 жовтня без опадів, температура повітря вдень +14°. Вітер південний і південно-східний, помірний.

У Луцьку сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень +9°. Вітер південно-східний, до 7.0 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок без опадів. Температура +8°. Вітер південно-східний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +8°, вітер східний та північно-східний, до 6.4 м/с.

На заході до +14° / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до +3°, вітер східний, помірний.

У Сімферополі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура вдень +7°. Вітер східний та північно-східний, до 6.5 м/с.

У Дніпрі малохмарно. Температура повітря +6°. Вітер східний, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють малохмарну погоду, температура вдень +5°. Вітер східний, до 9.5 м/с.

У Краматорську у вівторок без опадів, удень +3°. Вітер мінливий, легкий.

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У Сєвєродонецьку сонячно, температура вдень +3°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.

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