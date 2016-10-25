Сьогодні вдень у Києві до +7°, без опадів

08:30, 25 жовтня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 25 жовтня в столиці повітря прогріється до +7°, без опадів.

УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +7°, ввечері - до +4°. Вітер південний і південно-східний, до 8.1 м/с.

На популярних українських маршрутах без опадів, на заході до +16°

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:37, а зайде о 17:45.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 25 жовтня, на заході України вдень до +14°, без опадів.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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