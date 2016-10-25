В Україні оголосили штормове попередження
У вівторок, 25 жовтня, у багатьох регіонах України очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"За прогнозами Укргідрометцентру, 25 жовтня у Харківській, Луганській, Херсонській, Запорізькій областях пориви вітру 15-20 м/с, на Донеччині місцями 25 м/с.
У Києві 26 жовтня очікується сніг
По Києву та області до кінця доби 25 жовтня пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.
Крім того, того, сьогодні на акваторії Азовського, в північно-східній частині Чорного моря та в портах пориви вітру 25-30 м/с, висота хвиль 15-20 дм.
Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці.
Нагадаємо, у вівторок, 25 жовтня, в Україні без опадів, на заході вдень до +14°.
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