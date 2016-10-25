Сьогодні в Києві очікуються сильні пориви вітру

У Києві до кінця доби 25 жовтня очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Сьогодні в Києві очікується сильний втер / dailymail.co.uk

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.

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Також, за даними синоптиків, у столиці буде хмарно з проясненнями, температура повітря 5-7° тепла.

Нагадаємо, у вівторок, 25 жовтня, у багатьох регіонах України очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Рятувальники закликають громадян дотримуватись правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці.