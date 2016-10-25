Злива затопила індонезійське місто Бандунг, одна людина загинула (відео)

11:15, 25 жовтня 2016
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У результаті сильного дощу, який накрив місто Бандунг в Індонезії, загинула людина.

Злива затопила індонезійська місто Бандунг / twitter.com @BNPB_Indonesia
Злива затопила індонезійське місто Бандунг / twitter.com @BNPB_Indonesia

Про це повідомляє The Jakarta Post.

Через сильні дощі в Гондурасі загинули семеро людей

Через велику кількість опадів з берегів вийшла річка, потоки води змітали з доріг автомобілі.

Загинув чоловік, який намагався врятувати свого друга. Чоловіка віднесло течією, пізніше його тіло знайшли в яру.

У даний час вода відступила.

Нагадаємо, у результаті повені, викликаної проливними дощами, у В'єтнамі загинула 31 людина.

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