Злива затопила індонезійське місто Бандунг, одна людина загинула (відео)

У результаті сильного дощу, який накрив місто Бандунг в Індонезії, загинула людина.

Злива затопила індонезійське місто Бандунг / twitter.com @BNPB_Indonesia

Про це повідомляє The Jakarta Post.

Читайте також Через сильні дощі в Гондурасі загинули семеро людей

Через велику кількість опадів з берегів вийшла річка, потоки води змітали з доріг автомобілі.

Загинув чоловік, який намагався врятувати свого друга. Чоловіка віднесло течією, пізніше його тіло знайшли в яру.

У даний час вода відступила.

Нагадаємо, у результаті повені, викликаної проливними дощами, у В'єтнамі загинула 31 людина.