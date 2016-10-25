Супертайфун "Хаїма" зруйнував усі будинки в місті Тугегарао на Філіппінах
Супертайфун "Хаїма", який минулого тижня обрушився на Філіппіни, знищив чи пошкодив всі будинки в місті Тугегарао.
Про це повідомляє The Weather Channel з посиланням на місцевих чиновників.
Тайфун "Сарика" завдав Китаю економічний збиток у розмірі $800 мільйонів
За даними адміністрації провінції Кагаян, ймовірно, що 100% будинків у Тугегарао були повністю або частково зруйновані.
Через супертайфун на Філіппінах тимчасово евакуювали майже 230 тис. людей.
Стихія зруйнувала більше 2 тис. будинків і пошкодила 12 тис. Вона порушила дорожнє сполучення і енергопостачання в багатьох районах на півночі країни, у тому числі без електрики залишилася вся провінція Кагаян.
Нагадаємо, від дії тайфуну "Хаїма" у Китаї постраждали 1,69 мільйона людей.
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