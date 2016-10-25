Супертайфун "Хаїма" зруйнував усі будинки в місті Тугегарао на Філіппінах

Супертайфун "Хаїма", який минулого тижня обрушився на Філіппіни, знищив чи пошкодив всі будинки в місті Тугегарао.

Наслідки тайфуну "Хаїма" / Reuters

Про це повідомляє The Weather Channel з посиланням на місцевих чиновників.

Читайте також Тайфун "Сарика" завдав Китаю економічний збиток у розмірі $800 мільйонів

За даними адміністрації провінції Кагаян, ймовірно, що 100% будинків у Тугегарао були повністю або частково зруйновані.

Через супертайфун на Філіппінах тимчасово евакуювали майже 230 тис. людей.

Стихія зруйнувала більше 2 тис. будинків і пошкодила 12 тис. Вона порушила дорожнє сполучення і енергопостачання в багатьох районах на півночі країни, у тому числі без електрики залишилася вся провінція Кагаян.

Нагадаємо, від дії тайфуну "Хаїма" у Китаї постраждали 1,69 мільйона людей.