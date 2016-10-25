Супертайфун "Хаїма" зруйнував усі будинки в місті Тугегарао на Філіппінах

12:10, 25 жовтня 2016
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Супертайфун "Хаїма", який минулого тижня обрушився на Філіппіни, знищив чи пошкодив всі будинки в місті Тугегарао.

Наслідки тайфуну
Наслідки тайфуну "Хаїма" / Reuters

Про це повідомляє The Weather Channel з посиланням на місцевих чиновників.

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За даними адміністрації провінції Кагаян, ймовірно, що 100% будинків у Тугегарао були повністю або частково зруйновані.

Через супертайфун на Філіппінах тимчасово евакуювали майже 230 тис. людей.

Стихія зруйнувала більше 2 тис. будинків і пошкодила 12 тис. Вона порушила дорожнє сполучення і енергопостачання в багатьох районах на півночі країни, у тому числі без електрики залишилася вся провінція Кагаян.

Нагадаємо, від дії тайфуну "Хаїма" у Китаї постраждали 1,69 мільйона людей.

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