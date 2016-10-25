На автошляхах України сьогодні без опадів, завтра пройдуть дощі
Сьогодні на українських трасах без опадів, завтра практично по всіх напрямках очікуються дощі. Найтепліше буде на заході - до +16°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +7°... +8°. Завтра на цьому маршруті температура до +9°, місцями пройдуть дощі.
На трасі Київ - Ужгород в Закарпатській області очікується дощ, температура в дорозі +7° ... +16°. У середу на цьому маршруті очікуються опади, температура до +14°.
В Україні сьогодні без опадів, на заході до +14° (карта)
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +7° невелика хмарність. Завтра на даному маршруті в Київській області очікується дощ, температура до +6°.
У напрямку Харкова хмарно з проясненнями. Температура в дорозі до +7°. 26 жовтня на цьому напрямку практично без опадів, температура +3°... +5°.
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні хмарно з проясненнями, +7° ... +10°. За даним напрямком в середу пройдуть дощі, температура до +8°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +13°
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Дніпро+25°... +12°
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Донецьк+25°... +9°
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Житомир+27°... +13°
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Запоріжжя+26°... +12°
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Івано-Франківськ+28°... +14°
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Київ+24°... +13°
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Кіровоград+25°... +11°
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Луганськ+22°... +8°
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Луцьк+29°... +15°
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Львів+29°... +16°
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Миколаїв+27°... +14°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+22°... +11°
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Рівне+28°... +14°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+20°... +8°
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Тернопіль+28°... +14°
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Харків+21°... +10°
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Херсон+27°... +15°
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Хмельницький+28°... +15°
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Черкаси+24°... +12°
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Чернігів+23°... +10°
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Чернівці+29°... +15°