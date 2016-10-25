На автошляхах України сьогодні без опадів, завтра пройдуть дощі

13:00, 25 жовтня 2016
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Сьогодні на українських трасах без опадів, завтра практично по всіх напрямках очікуються дощі. Найтепліше буде на заході - до +16°.

rutrassa.ru
На автошляхах України сьогодні без опадів / rutrassa.ru

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +7°... +8°. Завтра на цьому маршруті температура до +9°, місцями пройдуть дощі.

На трасі Київ - Ужгород в Закарпатській області очікується дощ, температура в дорозі +7° ... +16°. У середу на цьому маршруті очікуються опади, температура до +14°.

В Україні сьогодні без опадів, на заході до +14° (карта)

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +7° невелика хмарність. Завтра на даному маршруті в Київській області очікується дощ, температура до +6°.

У напрямку Харкова хмарно з проясненнями. Температура в дорозі до +7°. 26 жовтня на цьому напрямку практично без опадів, температура +3°... +5°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні хмарно з проясненнями, +7° ... +10°. За даним напрямком в середу пройдуть дощі, температура до +8°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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