Тропічний циклон "Сеймур" досяг сили урагану

14:56, 25 жовтня 2016
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Тропічний циклон "Сеймур" у Тихому океані досяг сили урагану 2 категорії.

Тропічний циклон
Тропічний циклон "Сеймур" досяг сили урагану / NASA

Про це повідомляє The Weather Channel.

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На даний момент ураган знаходиться в 500 км на південний захід від мексикансокго штату Нижня Каліфорнія. За прогнозами метеорологів, пізніше цього тижня "Сеймур" посилиться до урагану 3 категорії.

У даний час ураган не представляє загрози для суші.

Нагадаємо, у результаті урагану "Меттью" у США загинули 43 людини, 26 з них - у Північній Кароліні.

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