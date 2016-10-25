Тропічний циклон "Сеймур" у Тихому океані досяг сили урагану 2 категорії.

Тропічний циклон "Сеймур" досяг сили урагану / NASA

Про це повідомляє The Weather Channel.

Читайте також Ураган "Меттью" спровокував гуманітарну кризу на Гаїті - ООН

На даний момент ураган знаходиться в 500 км на південний захід від мексикансокго штату Нижня Каліфорнія. За прогнозами метеорологів, пізніше цього тижня "Сеймур" посилиться до урагану 3 категорії.

У даний час ураган не представляє загрози для суші.

Нагадаємо, у результаті урагану "Меттью" у США загинули 43 людини, 26 з них - у Північній Кароліні.