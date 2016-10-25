Землетрус магнітудою 5,2 стався у південно-східного узбережжя острова Тайвань.

Біля берегів Тайваню стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомило Центральне метеорологічне бюро Тайваню, передає "РИА Новости".

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Підземні поштовхи були зафіксовані в 12:45 за місцевим часом у 30,6 км від східної провінції Тайдун. Вогнище залягало на глибині 19,4 км.

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило, загроза цунамі не оголошувалася.

Нагадаємо, у результаті землетрусу, який стався в Японії 21 жовтня, постраждала 21 людина.