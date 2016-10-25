Біля берегів Тайваню стався землетрус

15:59, 25 жовтня 2016
575
0

Землетрус магнітудою 5,2 стався у південно-східного узбережжя острова Тайвань.

Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Тайваню стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомило Центральне метеорологічне бюро Тайваню, передає "РИА Новости".

Землетрус в Україні: підземні поштовхи, що докотилися з Румунії, зафіксували на відео

Підземні поштовхи були зафіксовані в 12:45 за місцевим часом у 30,6 км від східної провінції Тайдун. Вогнище залягало на глибині 19,4 км.

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило, загроза цунамі не оголошувалася.

Нагадаємо, у результаті землетрусу, який стався в Японії 21 жовтня, постраждала 21 людина.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Домініканській Республіці стався землетрус магнітудою 4,5 У Домініканській Республіці стався землетрус магнітудою 4,5
В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека
Затоплені дороги, машини і будинки: у США тривають руйнівні повені (фото) Затоплені дороги, машини і будинки: у США тривають руйнівні повені (фото)
На Вінниччині блискавка влучила у пастуха, чоловік помер на місці (відео) На Вінниччині блискавка влучила у пастуха, чоловік помер на місці (відео)
У Києві завтра ясно, температура до +30° У Києві завтра ясно, температура до +30°
В Україні завтра місцями пройдуть грози, спека до +32° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть грози, спека до +32° (відеопрогноз)
В Японії кількість жертв землетрусу досягла п'яти В Японії кількість жертв землетрусу досягла п'яти

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 23 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
77 %
748 мм
4.1 м/с
47 %
Стрічка новин