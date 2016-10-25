В Україні завтра місцями пройдуть дощі і сніг, на заході до +14° (видеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 26 жовтня в Україні без опадів, на заході до +14°.

Завтра на заході і півночі України пройдуть дощі / УНІАН

У Києві завтра сніг з дощем, вночі 0°, вдень +3°. Вітер південний, до 7.0 м/с.

У Львові 26 жовтня пройде дощ, вночі +3°, вдень +9°. Вітер мінливий, слабкий.

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У Луцьку завтра хмарно. Температура повітря вночі +3°, вдень +9°. Вітер мінливий, до 4.3 м/с.

У Вінниці в середу дощ. Температура вночі 0°, вдень +3°. Вітер південний і південно-східний, помірний.

Одеситам на завтра обіцяють хмарну погоду. Температура вночі +4°, вдень +9°, вітер східний та південно-східний, помірний.

У Харкові у середу сонячно, температура вночі -4°, вдень +4°. Вітер південно-східний, слабкий.

У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють ясну погоду. Температура вночі -1°, вдень +6°. Вітер східний та південно-східний, до 4.8 м/с.

У Сімферополі малохмарно. Температура вночі 0°, вдень +9°. Вітер східний та північно-східний, помірний.

Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі 0°, вдень +5°. Вітер східний, до 7.2 м/с.

У Краматорську у середу без опадів, температура вночі -3°, вдень +4°, вітер східний, слабкий.

У Сєвєродонецьку завтра ясно. Температура вночі -3°, вдень +3°. Вітер східний та південно-східний, до 5.1 м/с.

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