В Україні завтра місцями пройдуть дощі і сніг, на заході до +14° (видеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, 26 жовтня в Україні без опадів, на заході до +14°.
У Києві завтра сніг з дощем, вночі 0°, вдень +3°. Вітер південний, до 7.0 м/с.
У Львові 26 жовтня пройде дощ, вночі +3°, вдень +9°. Вітер мінливий, слабкий.
На автошляхах України сьогодні без опадів, завтра пройдуть дощі
У Луцьку завтра хмарно. Температура повітря вночі +3°, вдень +9°. Вітер мінливий, до 4.3 м/с.
У Вінниці в середу дощ. Температура вночі 0°, вдень +3°. Вітер південний і південно-східний, помірний.
Одеситам на завтра обіцяють хмарну погоду. Температура вночі +4°, вдень +9°, вітер східний та південно-східний, помірний.
У Харкові у середу сонячно, температура вночі -4°, вдень +4°. Вітер південно-східний, слабкий.
У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють ясну погоду. Температура вночі -1°, вдень +6°. Вітер східний та південно-східний, до 4.8 м/с.
У Сімферополі малохмарно. Температура вночі 0°, вдень +9°. Вітер східний та північно-східний, помірний.
Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі 0°, вдень +5°. Вітер східний, до 7.2 м/с.
У Краматорську у середу без опадів, температура вночі -3°, вдень +4°, вітер східний, слабкий.
У Сєвєродонецьку завтра ясно. Температура вночі -3°, вдень +3°. Вітер східний та південно-східний, до 5.1 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+28°... +19°
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Дніпро+31°... +18°
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Донецьк+31°... +17°
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Житомир+29°... +19°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+30°... +20°
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Кіровоград+30°... +18°
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Луганськ+31°... +16°
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Луцьк+29°... +16°
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Львів+28°... +14°
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Миколаїв+32°... +20°
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Одеса+33°... +19°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+32°... +17°
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Суми+27°... +16°
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Тернопіль+28°... +17°
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Харків+29°... +17°
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Херсон+32°... +20°
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Хмельницький+28°... +18°
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Черкаси+29°... +19°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+29°... +18°