У Києві завтра очікується сніг з дощем, вдень до +3°

19:00, 25 жовтня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, в середу, 26 жовтня, в столиці очікується сніг з дощем, температура повітря вдень +3°.

УНІАН
У Києві завтра очікується сніг з дощем / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +1°.

На автошляхах України сьогодні без опадів, завтра пройдуть дощі

Вітер південний, до 7.0 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:39, а зайде у 17:43.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня в Україні без опадів, на заході до +14°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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