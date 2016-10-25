У Києві завтра очікується сніг з дощем, вдень до +3°

Згідно з даними Погода УНІАН, в середу, 26 жовтня, в столиці очікується сніг з дощем, температура повітря вдень +3°.

У Києві завтра очікується сніг з дощем / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +1°.

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Вітер південний, до 7.0 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:39, а зайде у 17:43.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня в Україні без опадів, на заході до +14°.

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