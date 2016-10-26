В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі і сніг, на півдні до +10° (карта)

08:14, 26 жовтня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 26 жовтня в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, на півдні вдень до +10°.

У Києві жовтневі дощі компенсували річний недолік вологи / kyiv.depo.ua
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі і сніг / kyiv.depo.ua

У столиці сьогодні сніг з дощем, вдень +3°. Вітер південний, до 7.2 м/с.

На автошляхах України сьогодні без опадів, завтра пройдуть дощі

У Львові 26 жовтня без опадів, температура повітря вдень +9°. Вітер південний і південно-східний, помірний.

У Луцьку сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень +9°. Вітер південно-східний, до 7.0 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в середу дощ. Температура +3°. Вітер південно-східний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +8°, вітер східний та північно-східний, до 6.4 м/с.

УНІАН
На півдні до +10° / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до +5°, вітер східний, помірний.

У Сімферополі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура вдень +10°. Вітер східний та північно-східний, до 6.5 м/с.

У Дніпрі малохмарно. Температура повітря +7°. Вітер східний, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +6°. Вітер східний, до 9.5 м/с.

У Краматорську у середу без опадів, удень +6°. Вітер мінливий, легкий.

У Києві 26 жовтня очікується сніг

У Сєвєродонецьку сонячно, температура вдень +4°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.

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