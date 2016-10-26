В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі і сніг, на півдні до +10° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 26 жовтня в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, на півдні вдень до +10°.
У столиці сьогодні сніг з дощем, вдень +3°. Вітер південний, до 7.2 м/с.
На автошляхах України сьогодні без опадів, завтра пройдуть дощі
У Львові 26 жовтня без опадів, температура повітря вдень +9°. Вітер південний і південно-східний, помірний.
У Луцьку сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень +9°. Вітер південно-східний, до 7.0 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці в середу дощ. Температура +3°. Вітер південно-східний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +8°, вітер східний та північно-східний, до 6.4 м/с.
У Харкові без опадів. Температура до +5°, вітер східний, помірний.
У Сімферополі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура вдень +10°. Вітер східний та північно-східний, до 6.5 м/с.
У Дніпрі малохмарно. Температура повітря +7°. Вітер східний, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +6°. Вітер східний, до 9.5 м/с.
У Краматорську у середу без опадів, удень +6°. Вітер мінливий, легкий.
У Києві 26 жовтня очікується сніг
У Сєвєродонецьку сонячно, температура вдень +4°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+28°... +19°
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Дніпро+31°... +18°
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Донецьк+31°... +17°
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Житомир+29°... +19°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+30°... +20°
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Кіровоград+30°... +18°
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Луганськ+31°... +16°
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Луцьк+29°... +16°
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Львів+28°... +14°
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Миколаїв+32°... +20°
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Одеса+33°... +19°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+32°... +17°
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Суми+27°... +16°
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Тернопіль+28°... +17°
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Харків+29°... +17°
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Херсон+32°... +20°
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Хмельницький+28°... +18°
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Черкаси+29°... +19°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+29°... +18°