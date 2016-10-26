У Києві сьогодні очікується сніг з дощем, вдень до +3°

Згідно з даними Погода УНІАН, в середу, 26 жовтня, у столиці вдень до +3°, очікується сніг з дощем.

У Києві сьогодні сніг з дощем / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +3°, ввечері - до +2°. Вітер південний, до 7.2 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:39, а зайде у 17:43.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, на півдні вдень до +10°.

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