В Україні оголосили штормове попередження на 26 жовтня

Сьогодні, 26 жовтня, по всій території України пориви вітру 15-20 м/с, на Донеччині місцями 25 м/с.

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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За прогнозами Укргідрометцентру, вранці 26 жовтня по всій території України пориви вітру 15-20 м/с, на Донеччині місцями 25 м/с.

26 жовтня по Києву вранці пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликають громадян не ходити попід розлогими деревами, а також триматися подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їхнє пошкодження.

Нагадаємо, 26 жовтня в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, на півдні вдень до +10°.