В Японії зафіксували понад 230 повторних землетрусів за кілька днів

10:36, 26 жовтня 2016
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Після землетрусу, що стався в Японії 21 жовтня, у префектурі Тотторі зафіксовано понад 230 повторних афтершокових підземних поштовхів.

Наслідки землетрусу в Японії / Kyodo / via REUTERS
Наслідки землетрусу в Японії / Kyodo / via REUTERS

Про це повідомило Головне метеорологічне управління Японії, передає "РИА Новости".

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У результаті землетрусу магнітудою 6,6, який стався в західній японської провінції Тотторі, постраждала 21 людина. У префектурі було призупинено рух швидкісних поїздів і рух на окремих ділянках швидкісних шосе. За повідомленнями очевидців, поштовхи були настільки сильними, що було важко втриматися на ногах.

Підземні поштовхи відчувалися в 31 з 47 префектур Японії.

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