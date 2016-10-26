У Бенгальській затоці сформувався тропічний циклон "Кіант"

11:31, 26 жовтня 2016
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У Бенгальській затоці сформувався тропічний циклон "Кіант", який загрожує Індії, М'янмі і Бангладеш.

Reuters
Reuters

Про це повідомляє AccuWeather.

Тропічний циклон "Сеймур" досяг сили урагану

За прогнозами метеорологів, в окремих районах Індії вже у четвер, 27 жовтня, очікуються сильні дощі. У п'ятницю та суботу на узбережжя країни обрушаться вітри зі швидкістю до 120 км/год. Очікується, що під час негоди випаде 75-125 мм опадів, що значно збільшує можливість повеней.

Незалежно від того, яку силу набере циклон, сильні дощі пройдуть також у Бангладеш і М'янмі.

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