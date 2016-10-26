Тайфун "Хаїма" завдав Китаю економічний збиток у розмірі $700 мільйонів

Тайфун "Хаїма" завдав Китаю економічний збиток у розмірі $702 мільйони.

Тайфун "Хаїма" в Китаї / Reuters

Про це повідомляє NDTV з посиланням на Xinhua.

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Під час стихії евакуювали близько 114 тис. жителів. Тайфун знищив майже 240 тис. га сільськогосподарських угідь, пошкодив 600 будинків.

Раніше також повідомлялося, що в результаті тайфуну "Хаїма" в Гонконзі загинула одна людина і 12 отримали поранення.

Нагадаємо, супертайфун "Хаїма" знищив чи пошкодив усі будинки в місті Тугегарао на Філіппінах.