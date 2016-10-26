Тайфун "Хаїма" завдав Китаю економічний збиток у розмірі $700 мільйонів

12:06, 26 жовтня 2016
560
0

Тайфун "Хаїма" завдав Китаю економічний збиток у розмірі $702 мільйони.

Тайфун
Тайфун "Хаїма" в Китаї / Reuters

Про це повідомляє NDTV з посиланням на Xinhua.

У результаті тайфуну "Хаїма" в Китаї постраждали 1,7 мільйона осіб

Під час стихії евакуювали близько 114 тис. жителів. Тайфун знищив майже 240 тис. га сільськогосподарських угідь, пошкодив 600 будинків.

Раніше також повідомлялося, що в результаті тайфуну "Хаїма" в Гонконзі загинула одна людина і 12 отримали поранення.

Нагадаємо, супертайфун "Хаїма" знищив чи пошкодив усі будинки в місті Тугегарао на Філіппінах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Гроза, місцями град і шквальний вітер: перед вихідними дощі накриють майже всю Україну Гроза, місцями град і шквальний вітер: перед вихідними дощі накриють майже всю Україну
У Домініканській Республіці стався землетрус магнітудою 4,5 У Домініканській Республіці стався землетрус магнітудою 4,5
Торнадо у вигляді хобота слона: в мережі показали унікальні кадри смерчу в Колорадо (фото, відео) Торнадо у вигляді хобота слона: в мережі показали унікальні кадри смерчу в Колорадо (фото, відео)
Затоплені дороги, машини і будинки: у США тривають руйнівні повені (фото) Затоплені дороги, машини і будинки: у США тривають руйнівні повені (фото)
В Києві сьогодні сонячно, температура до +30° В Києві сьогодні сонячно, температура до +30°
В Україні завтра місцями пройдуть грози, спека до +32° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть грози, спека до +32° (відеопрогноз)
В Японії кількість жертв землетрусу досягла п'яти В Японії кількість жертв землетрусу досягла п'яти

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 23 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
77 %
748 мм
4.1 м/с
47 %
Стрічка новин