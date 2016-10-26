На українських трасах сьогодні пройдуть дощі, завтра без опадів
Сьогодні на автошляхах України очікуються дощі, завтра без опадів. Найтепліше буде на заході - до +13°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса місцями пройдуть дощі. Температура +3°... +8°. Завтра на цьому маршруті температура до +7°, без опадів.
На трасі Київ - Ужгород пройдуть дощі, температура в дорозі +3° ... +13°. У четвер на цьому маршруті без опадів, температура до +12°.
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі і сніг, на півдні до +10° (карта)
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +6°, практично без опадів. Завтра на даному маршруті мінлива хмарність, температура до +5°.
У напрямку Харкова місцями пройдуть дощі. Температура в дорозі до +5°. 27 жовтня на цьому напрямку без опадів, температура +4°... +5°.
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні очікуються опади, +3° ... +7°. За даним напрямом у четвер мінлива хмарність, температура до +7°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+28°... +19°
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Дніпро+31°... +18°
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Донецьк+31°... +17°
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Житомир+29°... +19°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+30°... +20°
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Кіровоград+30°... +18°
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Луганськ+31°... +16°
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Луцьк+29°... +16°
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Львів+28°... +14°
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Миколаїв+32°... +20°
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Одеса+33°... +19°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+32°... +17°
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Суми+27°... +16°
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Тернопіль+28°... +17°
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Харків+29°... +17°
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Херсон+32°... +20°
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Хмельницький+28°... +18°
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Черкаси+29°... +19°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+29°... +18°