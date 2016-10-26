На українських трасах сьогодні пройдуть дощі, завтра без опадів

13:00, 26 жовтня 2016
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Сьогодні на автошляхах України очікуються дощі, завтра без опадів. Найтепліше буде на заході - до +13°.

УНІАН
На українських трасах сьогодні пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса місцями пройдуть дощі. Температура +3°... +8°. Завтра на цьому маршруті температура до +7°, без опадів.

На трасі Київ - Ужгород пройдуть дощі, температура в дорозі +3° ... +13°. У четвер на цьому маршруті без опадів, температура до +12°.

В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі і сніг, на півдні до +10° (карта)

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +6°, практично без опадів. Завтра на даному маршруті мінлива хмарність, температура до +5°.

У напрямку Харкова місцями пройдуть дощі. Температура в дорозі до +5°. 27 жовтня на цьому напрямку без опадів, температура +4°... +5°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні очікуються опади, +3° ... +7°. За даним напрямом у четвер мінлива хмарність, температура до +7°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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