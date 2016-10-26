Славутич засипало снігом (фото, відео)

Сьогодні, 26 жовтня, у Славутичі (Київська область) випав перший сніг.

У Славутичі випав перший сніг / Facebook, Aleksandr Moksunov

Користувачі соціальних мереж діляться фотографіями і відео снігопаду.

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За прогнозами синоптиків, сьогодні сніг очікується і в столиці. У Києві температура повітря вдень +3°, ввечері +2°. Вітер південний, до 7.2 м/с.