Славутич засипало снігом (фото, відео)

13:35, 26 жовтня 2016
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Сьогодні, 26 жовтня, у Славутичі (Київська область) випав перший сніг.

У Славутичі випав перший сніг / Facebook, Aleksandr Moksunov
У Славутичі випав перший сніг / Facebook, Aleksandr Moksunov

Користувачі соціальних мереж діляться фотографіями і відео снігопаду.

В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі і сніг, на півдні до +10° (карта)

За прогнозами синоптиків, сьогодні сніг очікується і в столиці. У Києві температура повітря вдень +3°, ввечері +2°. Вітер південний, до 7.2 м/с.

Первый_снег⛄❄❄❄❄❄

Фото опубликовано ТатьянаДурицкая (@tanya_duritskaya)

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