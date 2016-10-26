У Facebook запустили пряму трансляцію з борту МКС (відео)

Користувачі Facebook можуть у прямому ефірі спостерігати за бортом Міжнародної космічної станції.

У Facebook запустили пряму трансляцію з борту МКС / Facebook, VirallUSA

Трансляцію запустило видання ViralUSA у режимі реального часу.

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На трансляції видно поверхню нашої планети, а також частину космічної станції.

У даний час трансляцію дивляться більше 280 тисяч людей. Запис у соцмережі вже зібрала понад 2 мільйони "лайків" і більше 360 тисяч "репостів".