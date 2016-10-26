Ураган "Сеймур" у Тихому океані посилився до третьої категорії

Ураган "Сеймур", який сформувався в Тихому океані, посилився до третьої категорії.

Ураган "Сеймур" / NASA

Про це повідомляє The Weather Channel.

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Ураган "Сеймур" досяг третьої категорії і продовжує посилюватися.

Очікується, що він буде набирати потужність до кінця поточного тижня. Весь цей час ураган буде знаходитися досить далеко від узбережжя, тому загрози суші немає.

На даний момент "Сеймур" рухається приблизно в 1100 км від мексиканського штату Нижня Каліфорнія.

Нагадаємо, у Бенгальській затоці сформувався тропічний циклон "Кіант", який загрожує Індії, М'янмі і Бангладеш.