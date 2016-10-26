У Житомирі випав перший сніг (фото, відео)

15:47, 26 жовтня 2016
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У середу, 26 жовтня, у Житомирі випав перший сніг.

У Житомирі випав перший сніг / zhitomir.info
У Житомирі випав перший сніг / zhitomir.info

З ранку у місті йшов дощ, який вже за кілька годин перетворився на мокрий сніг.

Славутич засипало снігом (фото, відео)

Користувачі соціальних мереж діляться фотографіями та відео снігопаду.

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