У Житомирі випав перший сніг (фото, відео)

У середу, 26 жовтня, у Житомирі випав перший сніг.

У Житомирі випав перший сніг / zhitomir.info

З ранку у місті йшов дощ, який вже за кілька годин перетворився на мокрий сніг.

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Користувачі соціальних мереж діляться фотографіями та відео снігопаду.

Фото опубликовано Надія (@nadia_yarosh) Окт 26 2016 в 4:11 PDT