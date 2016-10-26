У результаті проливних дощів в Індонезії затопило 1,5 тисячі житлових будинків

Повінь, викликана проливними дощами, затопила 1,5 тисячі житлових будинків у провінції Горонтало на півночі Індонезії.

Reuters

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на Jakarta Globe.

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Голова інформаційного центру Національного управління з ліквідації наслідків стихійних лих Індонезії Сутопо Пурво Нугрохо заявив, що близько 1500 будинків були затоплені, рівень води в ряді районів піднявся до 50-100 см.

За словами Нугрохо, розлив чотирьох річок, що протікають у Горонтало, пошкодив дороги, мости та державні установи у п'яти районах провінції.

Нагадаємо, у вересні не менше 27 осіб загинули, ще 22 пропали без вісті в результаті сильних повеней на індонезійському острові Ява.