У результаті проливних дощів в Індонезії затопило 1,5 тисячі житлових будинків

16:02, 26 жовтня 2016
2254
0

Повінь, викликана проливними дощами, затопила 1,5 тисячі житлових будинків у провінції Горонтало на півночі Індонезії.

Reuters
Reuters

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на Jakarta Globe.

Число жертв повені у В'єтнамі збільшилося до 31

Голова інформаційного центру Національного управління з ліквідації наслідків стихійних лих Індонезії Сутопо Пурво Нугрохо заявив, що близько 1500 будинків були затоплені, рівень води в ряді районів піднявся до 50-100 см.

За словами Нугрохо, розлив чотирьох річок, що протікають у Горонтало, пошкодив дороги, мости та державні установи у п'яти районах провінції.

Нагадаємо, у вересні не менше 27 осіб загинули, ще 22 пропали без вісті в результаті сильних повеней на індонезійському острові Ява.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Гроза, місцями град і шквальний вітер: перед вихідними дощі накриють майже всю Україну Гроза, місцями град і шквальний вітер: перед вихідними дощі накриють майже всю Україну
Торнадо у вигляді хобота слона: в мережі показали унікальні кадри смерчу в Колорадо (фото, відео) Торнадо у вигляді хобота слона: в мережі показали унікальні кадри смерчу в Колорадо (фото, відео)
В Австралії стався землетрус магнітудою 4,7 В Австралії стався землетрус магнітудою 4,7
Затоплені дороги, машини і будинки: у США тривають руйнівні повені (фото) Затоплені дороги, машини і будинки: у США тривають руйнівні повені (фото)
На Вінниччині блискавка влучила у пастуха, чоловік помер на місці (відео) На Вінниччині блискавка влучила у пастуха, чоловік помер на місці (відео)
США і Мексику накрили потужні повені (відео) США і Мексику накрили потужні повені (відео)
В Японії кількість жертв землетрусу досягла п'яти В Японії кількість жертв землетрусу досягла п'яти

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 23 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
77 %
748 мм
4.1 м/с
47 %
Стрічка новин