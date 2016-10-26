В Україні завтра без опадів, на півдні до +9° (відеопрогноз)

18:30, 26 жовтня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 27 жовтня, в Україні без опадів, на півдні до +9°.

УНІАН
В Україні завтра без опадів / УНІАН

У Києві завтра без опадів, вночі 0°, вдень +4°. Вітер північний і південний, до 1.8 м/с.

У Львові 27 жовтня мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +6°. Вітер мінливий, слабкий.

На українських трасах сьогодні пройдуть дощі, завтра без опадів

У Луцьку завтра хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі +1°, вдень +7°. Вітер мінливий, до 1.7 м/с.

У Вінниці у четвер без опадів. Температура вночі -1°, вдень +6°. Вітер північний і північно-східний, легкий.

Одеситам на завтра обіцяють малохмарну погоду. Температура вночі +1°, вдень +7°, вітер північно-східний, помірний.

У Харкові у четвер без осдаков, температура вночі -3°, вдень +4°. Вітер східний та південно-східний, слабкий.

У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі -3°, вдень +6°. Вітер східний та північно-східний, до 4.0 м/с.

У Сімферополі малохмарно. Температура вночі +3°, вдень +9°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.

Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі 0°, вдень +5°. Вітер восточныйи північно-східний, до 7.1 м/с.

У Краматорську у четвер без опадів, температура вночі -4°, вдень +5°, вітер східний, слабкий.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно. Температура вночі -4°, вдень +4°. Вітер східний, до 4.0 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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