В Україні завтра без опадів, на півдні до +9° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 27 жовтня, в Україні без опадів, на півдні до +9°.
У Києві завтра без опадів, вночі 0°, вдень +4°. Вітер північний і південний, до 1.8 м/с.
У Львові 27 жовтня мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +6°. Вітер мінливий, слабкий.
На українських трасах сьогодні пройдуть дощі, завтра без опадів
У Луцьку завтра хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі +1°, вдень +7°. Вітер мінливий, до 1.7 м/с.
У Вінниці у четвер без опадів. Температура вночі -1°, вдень +6°. Вітер північний і північно-східний, легкий.
Одеситам на завтра обіцяють малохмарну погоду. Температура вночі +1°, вдень +7°, вітер північно-східний, помірний.
У Харкові у четвер без осдаков, температура вночі -3°, вдень +4°. Вітер східний та південно-східний, слабкий.
У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі -3°, вдень +6°. Вітер східний та північно-східний, до 4.0 м/с.
У Сімферополі малохмарно. Температура вночі +3°, вдень +9°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.
Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі 0°, вдень +5°. Вітер восточныйи північно-східний, до 7.1 м/с.
У Краматорську у четвер без опадів, температура вночі -4°, вдень +5°, вітер східний, слабкий.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно. Температура вночі -4°, вдень +4°. Вітер східний, до 4.0 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+28°... +19°
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Дніпро+31°... +18°
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Донецьк+31°... +17°
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Житомир+29°... +19°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+30°... +20°
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Кіровоград+30°... +18°
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Луганськ+31°... +16°
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Луцьк+29°... +16°
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Львів+28°... +14°
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Миколаїв+32°... +20°
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Одеса+33°... +19°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+32°... +17°
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Суми+27°... +16°
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Тернопіль+28°... +17°
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Харків+29°... +17°
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Херсон+32°... +20°
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Хмельницький+28°... +18°
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Черкаси+29°... +19°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+29°... +18°