У Києві завтра вдень до +4°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, 27 жовтня у столиці без опадів, температура повітря вдень +4°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +3°.

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Вітер північний і південний, до 1.8 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:41, а зайде у 17:41.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 27 жовтня, в Україні без опадів, на півдні до +7°.

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