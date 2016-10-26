У Києві завтра вдень до +4°, без опадів

19:00, 26 жовтня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 27 жовтня у столиці без опадів, температура повітря вдень +4°.

УНІАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +3°.

На українських трасах сьогодні пройдуть дощі, завтра без опадів

Вітер північний і південний, до 1.8 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:41, а зайде у 17:41.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 27 жовтня, в Україні без опадів, на півдні до +7°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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