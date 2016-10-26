У Києві випав перший сніг (фото)

Жителі деяких районів Києва 26 жовтня повідомили про перший сніг.

У Києві вже випав перший сніг / Фото vk.com/elena_storchak

Сніг випав відразу в декількох областях - Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській. При цьому на Вінниччині це не перший сніг - там перший сніг випав ще 13 жовтня.

У Києві першими про сніг повідомили жителі Нивок та Академмістечка.

Зима уже очень близко ❄️#академгородок #домчупаков #первый_снег #осень_октябрь #киев #зима #холод A video posted by Надя Чупак (@nadinzaya) on Oct 26, 2016 at 5:17am PDT

Зазначимо, перший сніг в Україні випав ще 22 вересня - традиційно в горах Карпатах.