У Києві випав перший сніг (фото)

17:35, 26 жовтня 2016
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Жителі деяких районів Києва 26 жовтня повідомили про перший сніг.

Первый в Киеве снег выпал уже в конце октября / Фото vk.com/elena_storchak
У Києві вже випав перший сніг / Фото vk.com/elena_storchak

Сніг випав відразу в декількох областях - Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській. При цьому на Вінниччині це не перший сніг - там перший сніг випав ще 13 жовтня.

У Києві першими про сніг повідомили жителі Нивок та Академмістечка.

Зазначимо, перший сніг в Україні випав ще 22 вересня - традиційно в горах Карпатах.

Славутич
Славутич /  © Instagram tanya_duritskaya
Сніг у Києві
Сніг у Києві /  © Vkontakte Київ Столиця
Засніжена Прип'ять 26 жовтня 2016 року, автор Олександр Посталовський
Засніжена Прип'ять 26 жовтня 2016 року, автор Олександр Посталовський /  © 24tv.ua
Сніг у Чорнобилі
Сніг у Чорнобилі /  © Скріншоти з трансляції на сайті chnpp.gov.ua
Скріншот з відео зі Славутича
Скріншот з відео зі Славутича /  © Facebook Алеся Мозырко
Сніг на Київщині
Сніг на Київщині /  © z-pravda.com.ua
Сніг на Київщині
Сніг на Київщині /  © z-pravda.com.ua
Сніг на Київщині
Сніг на Київщині /  © z-pravda.com.ua
Сніг на Київщині
Сніг на Київщині /  © z-pravda.com.ua
Сніг у Житомирі
Сніг у Житомирі /  © zhitomir.info
Сніг у Житомирі
Сніг у Житомирі /  © zhitomir.info
Сніг у Житомирі
Сніг у Житомирі /  © zhitomir.info
Сніг у Житомирі
Сніг у Житомирі /  © zhitomir.info
Сніг у Житомирі
Сніг у Житомирі /  © zhitomir.info
Сніг на Київщині
Сніг на Київщині /  © Facebook Андрей Киселев
Вінниця
Вінниця /  © Instagram aleechka
Чернігів
Чернігів /  © Facebook Нина Кравец
Житомир
Житомир /  © Instagram streamaj

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