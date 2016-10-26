Житомирщина потерпає через мокрий сніг (відео)

Житомирщину засипає мокрим снігом, 11 населених пунктів залишилися без світла.

Рятувальники закликають водіїв бути пильними на слизькій дорозі / Фото Алеся Мозирко via Facebook

Рятувальники закликають водіїв бути пильними на слизькій дорозі. Через погіршення погодних умов без електропостачання залишилось 11 населених пунктів Житомирщини.

Найбільше постраждав Малинський район, тут без світла - 9 сіл. У селищі Ружин від вітру велика верба впала на газову трубу. Дерево лише погнуло її, тому витоку газу не сталося.

Синоптики прогнозують на Житомирщині вночі мінусову температуру. І попереджають про імовірну ожеледицю.