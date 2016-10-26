В Італії сталися два землетруси магнітудою 5,4 та 6,1 бали

У центральній Італії ввечері 26 жовтня зафіксовано два землетруси магнітудою 5,4 та 6,1 бали.

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Повідомляється про одного постраждалого в комуні Віссо, передає Медуза з посиланням на агентство Ansa.

Гіпоцентр першого землетрусу силою 5,4 бали був розташований на глибині 9,3 кілометри на території провінції Мачерата в регіоні Марке - в кількох десятках кілометрів від епіцентру землетрусу, в результаті якого в серпні 2016 року загинуло 298 осіб.

Згодом, за дві години потому, стався другий поштовх, магнітуда якого склала вже 6,1 бали, йдеться в повідомленні служби Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру.

Епіцентр обох поштовхів знаходився в районі комуни Кастельсантанджело-суль-Нера в регіоні Марке.

Влада кількох сусідніх міст повідомила про обвалення кількох будівель, в тому числі старих церков. Даних про постраждалих поки немає. В результаті першого поштовху постраждали дві людини.

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У деяких населених пунктах відключено електрику і телефонний зв'язок. Є відомості про обвалення в комуні Виссо. Мер міста Аматріче, зруйнованого в результаті землетрусу в серпні 2016 року, також повідомив про нові обвалення.

Як пише агентство Ansa, поштовхи відчувалися в Римі, Перуджі та інших містах, розташованих у сусідніх регіонах.

Як відзначив на своїй сторінці у Facebook голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький, землетрус відчувався в Римі - хиталися меблі і рами відчинених вікон.

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Видання Il Fatto Quotidiano пише, що після першого поштовху о 19:10 за місцевим часом були зареєстровані ще три з магнітудою від 2,5 до 2,8.

Після другого поштовху, який зафіксовано о 21:18 за місцевим часом, спостерігалися ще кілька силою від 2,6 до 3,9.