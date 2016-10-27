В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні до +10° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 27 жовтня, в Україні практично без опадів, на півдні вдень до +10°.

В Україні сьогодні практично без опадів / УНІАН

У столиці сьогодні хмарно, вдень +5°. Вітер мінливий, до 2,1 м/с.

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У Львові 27 жовтня без опадів, температура повітря вдень +6°. Вітер північний і північно-східний, легкий.

У Луцьку сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень +7°. Вітер південно-східний, до 3.0 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у четвер мінлива хмарність. Температура +6°. Вітер південно-східний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяє невелику хмарність, температура вдень +7°, вітер східний та північно-східний, до 6.4 м/с.

На півдні до +10° / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до +3°, вітер східний, легкий.

У Сімферополі сьогодні похмуро. Температура вдень +10°. Вітер східний та північно-східний, до 6.5 м/с.

У Дніпрі малохмарно. Температура повітря +7°. Вітер східний, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +6°. Вітер східний, до 7.5 м/с.

У Краматорську у четвер без опадів, удень +4°. Вітер мінливий, легкий.

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У Сєвєродонецьку сонячно, температура вдень +3°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.

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