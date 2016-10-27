Сьогодні вдень у Києві до +5°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, 27 жовтня у столиці вдень до +5°, без опадів.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +5°, ввечері - до +3°. Вітер мінливий, до 2,1 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:41, а зайде у 17:41.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 27 жовтня, в Україні практично без опадів, на півдні вдень до +10°.

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