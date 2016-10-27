У результаті землетрусу в Італії постраждали вісім людей

Не менше восьми жителів міста Фабріано в Італії отримали травми в результаті землетрусу.

Наслідки землетрусу в Італії / twitter.com @SBoldrini68

Про це повідомив італійський телеканал TGCom-24, передає ТАСС.

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"Вісім людей отримали легкі поранення під час обвалення частин одного з будинків", - повідомив мер Фабріано Джанкарло Саграмола.

Він також додав, що землетрус зруйнував кілька будинків. У місті організували пункти прийому постраждалих.

У четвер, 27 жовтня, усі школи в місті будуть закриті.

У центральній Італії ввечері 26 жовтня було зафіксовано два землетруси магнітудою 5,4 і 6,1 бала.

Гіпоцентр першого землетрусу силою 5,4 бала був розташований на глибині 9,3 кілометра на території провінції Мачерата в регіоні Марке. Через дві години стався другий поштовх, магнітуда якого склала вже 6,1 бала.