Білоруський Гомель накрило снігом, загинула одна людина

У середу, 26 жовтня, у Гомельській області (Білорусь) пройшов сильний снігопад.

Гомельську область накрило снігом / tut.by

Про це повідомляє ctv.by.

Відзначається, що всього за кілька годин у місті виросли перші цього року замети.

Читайте також Славутич засипало снігом (фото, відео)

Сніг і ожеледиця погіршили стан проїжджої частини, внаслідок чого сталося багато ДТП.

Зокрема, у місті Буда-Кошельово перекинувся рейсовий автобус, в аварії загинула жінка.

Нагадаємо, 26 жовтня в Києві випав перший сніг.