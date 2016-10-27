Білоруський Гомель накрило снігом, загинула одна людина

10:30, 27 жовтня 2016
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У середу, 26 жовтня, у Гомельській області (Білорусь) пройшов сильний снігопад.

Гомельську область накрило снігом / tut.by
Гомельську область накрило снігом / tut.by

Про це повідомляє ctv.by.

Відзначається, що всього за кілька годин у місті виросли перші цього року замети.

Славутич засипало снігом (фото, відео)

Сніг і ожеледиця погіршили стан проїжджої частини, внаслідок чого сталося багато ДТП.

Зокрема, у місті Буда-Кошельово перекинувся рейсовий автобус, в аварії загинула жінка.

Нагадаємо, 26 жовтня в Києві випав перший сніг.

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