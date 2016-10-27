Семеро людей стали жертвами зсуву в Колумбії

11:37, 27 жовтня 2016
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Не менше семи осіб загинули в результаті сходження зсуву в Колумбії, ще 10 пропали безвісти.

Зсув у Колумбії / Reuters
Зсув у Колумбії / Reuters

Про це повідомила система з попередження стихійних лих МВС департаменту Антиокія.

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За даними влади, тонни землі обрушилися з пагорба на жваву трасу Богота-Медельїн поруч з муніципалітетом Копакабана.

"Обвал землі має в довжину приблизно 200 метрів, він перекрив рух по чотирьох смугах автомагістралі в обидві сторони і пошкодив лінії електропередач і дерева в цій зоні, очікується, що дорога буде закрита кілька днів", - цитує повідомлення відомства "РИА Новости".

Причиною сходження зсуву могли стати зливи, які обрушилися на Колумбію в останні тижні. Але влада Копакабани не виключає, що причиною трагедії може бути робота нелегальної каменоломні, що розташована на пагорбі біля дороги.

Нагадаємо, в результаті сходу зсуву в муніципалітеті Вілья-Нуева (Гватемала) загинули 9 людей, ще четверо отримали травми.

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