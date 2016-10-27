Більше 60 підземних поштовхів відбулося в Італії протягом 10 годин

Протягом 10 годин з вечора 26 жовтня і до ранку 27 жовтня в центрі Італії сталося понад 60 підземних поштовхів.

Наслідки землетрусу в Італії / REUTERS

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на газету Corriera de la serra.

Магнітуда найбільш потужних підземних поштовхів становила 5,9, 5,4 і 4,6.

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Епіцентри знаходились у центральних областях Марку та Умбрія, їхні відгомони відчувалися в Римі й інших районах країни, аж до північних областей Трентіно, які межують з Австрією і Словенією.

За словами глави Департаменту цивільного захисту Італії Фабріціо Курчо, на даний момент загиблих немає.

Один літній чоловік, який проживав у зоні стихійного лиха в місті Толентіно, помер від інфаркту.

Раніше повідомлялося, що не менше восьми жителів міста Фабріано отримали травми в результаті землетрусу.