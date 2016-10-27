Більше 60 підземних поштовхів відбулося в Італії протягом 10 годин
Протягом 10 годин з вечора 26 жовтня і до ранку 27 жовтня в центрі Італії сталося понад 60 підземних поштовхів.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на газету Corriera de la serra.
Магнітуда найбільш потужних підземних поштовхів становила 5,9, 5,4 і 4,6.
В Японії зафіксували понад 230 повторних землетрусів за кілька днів
Епіцентри знаходились у центральних областях Марку та Умбрія, їхні відгомони відчувалися в Римі й інших районах країни, аж до північних областей Трентіно, які межують з Австрією і Словенією.
За словами глави Департаменту цивільного захисту Італії Фабріціо Курчо, на даний момент загиблих немає.
Один літній чоловік, який проживав у зоні стихійного лиха в місті Толентіно, помер від інфаркту.
Мешканців центральної Італії вночі налякала серія землетрусів
Раніше повідомлялося, що не менше восьми жителів міста Фабріано отримали травми в результаті землетрусу.
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