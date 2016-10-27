На автошляхах України без опадів, на заході температура до +12°
Сьогодні і завтра на популярних українських маршрутах без опадів. Найтепліше буде на заході - до +12°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +5°... +7°. Завтра на цьому маршруті температура до +7°, хмарно з проясненнями.
На трасі Київ - Ужгород у Житомирській області можливі опади, температура в дорозі +5° ... +12°. У п'ятницю на цьому маршруті без опадів, температура до +10°.
В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні до +10° (карта)
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +7°, мінлива хмарність. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +7°.
У напрямку Харкова хмарно з проясненнями. Температура в дорозі до +5°. 28 жовтня на цьому напрямку без опадів, температура +3°... +7°.
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні в Житомирській області очікуються опади, +4° ... +8°. За даним напрямом у п'ятницю мінлива хмарність, температура до +9°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+28°... +19°
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Дніпро+31°... +18°
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Донецьк+31°... +17°
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Житомир+29°... +19°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+30°... +20°
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Кіровоград+30°... +18°
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Луганськ+31°... +16°
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Луцьк+29°... +16°
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Львів+28°... +14°
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Миколаїв+32°... +20°
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Одеса+33°... +19°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+32°... +17°
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Суми+27°... +16°
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Тернопіль+28°... +17°
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Харків+29°... +17°
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Херсон+32°... +20°
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Хмельницький+28°... +18°
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Черкаси+29°... +19°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+29°... +18°