На автошляхах України без опадів, на заході температура до +12°

Сьогодні і завтра на популярних українських маршрутах без опадів. Найтепліше буде на заході - до +12°.

На автошляхах України без опадів / rutrassa.ru

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +5°... +7°. Завтра на цьому маршруті температура до +7°, хмарно з проясненнями.

На трасі Київ - Ужгород у Житомирській області можливі опади, температура в дорозі +5° ... +12°. У п'ятницю на цьому маршруті без опадів, температура до +10°.

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За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +7°, мінлива хмарність. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +7°.

У напрямку Харкова хмарно з проясненнями. Температура в дорозі до +5°. 28 жовтня на цьому напрямку без опадів, температура +3°... +7°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні в Житомирській області очікуються опади, +4° ... +8°. За даним напрямом у п'ятницю мінлива хмарність, температура до +9°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.