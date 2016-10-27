Жителів України попереджають про туман 28 жовтня

У п’ятницю, 28 жовтня, у багатьох регіонах України очікується туман.

28 жовтня в Україні очікується туман / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За прогнозами Укргідрометцентру, 28 жовтня вночі та вранці у західних, північних та місцями в центральних областях туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники просять громадян дотримуватися правил безпечної поведінки, зокрема на автошляхах.

Нагадаємо, сьогодні і завтра на популярних українських маршрутах без опадів. Найтепліше буде на заході - до +12°.