У результаті землетрусу в Італії кілька тисяч людей залишилися без житла

Кілька тисяч людей залишилися без житла після землетрусу, який стався ввечері 26 жовтня в Італії.

Наслідки землетрусу в Італії / REUTERS

Про це повідомив представник національної служби Цивільної оборони Італії Марке Чезаре Спурі, передає "РИА Новости".

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"У нас зараз приблизно дві-три тисячі людей залишилися без даху над головою. І боюся, дуже багато будинків, які були поставлені на облік ще після землетрусу 24 серпня, зараз є абсолютно непридатними для проживання", - сказав Марке Чезаре Спурі.

Він також додав, що владі необхідно терміново прийняти рішення про подальшу долю людей, які залишилися без даху над головою, оскільки через наближення зими їх неможливо розмістити в наметових містечках.

Нагадаємо, не менше восьми жителів міста Фабріано отримали травми в результаті землетрусу.