В Україні завтра без опадів, на заході до +9° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, 28 жовтня в Україні без опадів, на заході до +9°.
У Києві завтра без опадів, вночі +2°, вдень +7°. Вітер південний і південно-західний, до 3,9 м/с.
У Львові 28 жовтня мінлива хмарність, вночі +5°, вдень +8°. Вітер південний і південно-східний, помірний.
На автошляхах України без опадів, на заході температура до +12°
У Луцьку завтра хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі +5°, вдень +8°. Вітер південний і південно-західний, до 6.1 м/с.
У Вінниці у п'ятницю без опадів. Температура вночі +1°, вдень +5°. Вітер північний і південно-західний, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють малохмарну погоду. Температура вночі 0°, вдень +6°, вітер північний і західний, слабкий.
У Харкові у п'ятницю без осдаков, температура вночі -2°, вдень +3°. Вітер змінний, легкий.
У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі -4°, вдень +6°. Вітер мінливий, до 1.9 м/с.
У Сімферополі малохмарно. Температура вночі +3°, вдень +9°. Вітер північно-східний, помірний.
Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі -3°, вдень +7°. Вітер північно-східний, до 5.4 м/с.
У Краматорську в п'ятницу без опадів, температура вночі -4°, вдень +5°, вітер північно-східний і південно-східний, легкий.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно. Температура вночі -3°, вдень +3°. Вітер мінливий, до 1.4 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+28°... +19°
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Дніпро+31°... +18°
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Донецьк+31°... +17°
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Житомир+29°... +19°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+30°... +20°
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Кіровоград+30°... +18°
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Луганськ+31°... +16°
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Луцьк+29°... +16°
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Львів+28°... +14°
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Миколаїв+32°... +20°
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Одеса+33°... +19°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+32°... +17°
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Суми+27°... +16°
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Тернопіль+28°... +17°
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Харків+29°... +17°
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Херсон+32°... +20°
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Хмельницький+28°... +18°
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Черкаси+29°... +19°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+29°... +18°