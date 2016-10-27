В Україні завтра без опадів, на заході до +9° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 28 жовтня в Україні без опадів, на заході до +9°.

В Україні завтра без опадів / УНІАН

У Києві завтра без опадів, вночі +2°, вдень +7°. Вітер південний і південно-західний, до 3,9 м/с.

У Львові 28 жовтня мінлива хмарність, вночі +5°, вдень +8°. Вітер південний і південно-східний, помірний.

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У Луцьку завтра хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі +5°, вдень +8°. Вітер південний і південно-західний, до 6.1 м/с.

У Вінниці у п'ятницю без опадів. Температура вночі +1°, вдень +5°. Вітер північний і південно-західний, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють малохмарну погоду. Температура вночі 0°, вдень +6°, вітер північний і західний, слабкий.

У Харкові у п'ятницю без осдаков, температура вночі -2°, вдень +3°. Вітер змінний, легкий.

У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі -4°, вдень +6°. Вітер мінливий, до 1.9 м/с.

У Сімферополі малохмарно. Температура вночі +3°, вдень +9°. Вітер північно-східний, помірний.

Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі -3°, вдень +7°. Вітер північно-східний, до 5.4 м/с.

У Краматорську в п'ятницу без опадів, температура вночі -4°, вдень +5°, вітер північно-східний і південно-східний, легкий.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно. Температура вночі -3°, вдень +3°. Вітер мінливий, до 1.4 м/с.

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