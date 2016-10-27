У Києві завтра без опадів, вдень до +7°

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 28 жовтня, у столиці без опадів, температура повітря вдень +7°.

У Києві завтра без опадів / panoramio.com, Sensei Yuri

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +3°.

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Вітер мінливий, до 3,9 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:42, а зайде у 17:39.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня в Україні без опадів, на заході до +9°.

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