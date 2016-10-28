В Україні сьогодні без опадів, на заході температура до +9° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 28 жовтня в Україні без опадів, на заході вдень до +9°.

Сьогодні в Україні без опадів / sunny7.ua

У столиці сьогодні хмарно, вдень +6°. Вітер мінливий, до 2,1 м/с.

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У Львові 28 жовтня без опадів, температура повітря вдень +8°. Вітер північний і північно-східний, легкий.

У Луцьку сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень +8°. Вітер південно-східний, до 3.0 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у п'ятницю мінлива хмарність. Температура +5°. Вітер південно-східний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +7°, вітер східний та північно-східний, до 6.4 м/с.

На заході до +9° / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до +3°, вітер східний, легкий.

У Сімферополі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура вдень +7°. Вітер східний та північно-східний, до 6.5 м/с.

У Дніпрі малохмарно. Температура повітря +4°. Вітер східний, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +5°. Вітер східний, до 7.5 м/с.

У Краматорську у п'ятницю без опадів, удень +4°. Вітер мінливий, легкий.

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У Сєвєродонецьку сонячно, температура вдень +3°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.

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