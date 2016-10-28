В Україні сьогодні без опадів, на заході температура до +9° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 28 жовтня в Україні без опадів, на заході вдень до +9°.
У столиці сьогодні хмарно, вдень +6°. Вітер мінливий, до 2,1 м/с.
На автошляхах України без опадів, на заході температура до +12°
У Львові 28 жовтня без опадів, температура повітря вдень +8°. Вітер північний і північно-східний, легкий.
У Луцьку сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень +8°. Вітер південно-східний, до 3.0 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у п'ятницю мінлива хмарність. Температура +5°. Вітер південно-східний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +7°, вітер східний та північно-східний, до 6.4 м/с.
У Харкові без опадів. Температура до +3°, вітер східний, легкий.
У Сімферополі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура вдень +7°. Вітер східний та північно-східний, до 6.5 м/с.
У Дніпрі малохмарно. Температура повітря +4°. Вітер східний, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +5°. Вітер східний, до 7.5 м/с.
У Краматорську у п'ятницю без опадів, удень +4°. Вітер мінливий, легкий.
У Києві випав перший сніг (фото)
У Сєвєродонецьку сонячно, температура вдень +3°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+28°... +19°
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Дніпро+31°... +18°
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Донецьк+31°... +17°
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Житомир+29°... +19°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+30°... +20°
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Кіровоград+30°... +18°
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Луганськ+31°... +16°
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Луцьк+29°... +16°
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Львів+28°... +14°
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Миколаїв+32°... +20°
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Одеса+33°... +19°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+32°... +17°
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Суми+27°... +16°
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Тернопіль+28°... +17°
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Харків+29°... +17°
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Херсон+32°... +20°
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Хмельницький+28°... +18°
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Черкаси+29°... +19°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+29°... +18°