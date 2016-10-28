У Києві сьогодні без опадів, вдень до +6°

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 28 жовтня, у столиці вдень до +6°, без опадів.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +6°, ввечері - до +3°. Вітер мінливий, до 4.1 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:42, а зайде у 17:39.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня в Україні без опадів, на заході вдень до +9°.

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