У Києві сьогодні без опадів, вдень до +6°

08:30, 28 жовтня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 28 жовтня, у столиці вдень до +6°, без опадів.

Сьогодні В Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +6°, ввечері - до +3°. Вітер мінливий, до 4.1 м/с.

На автошляхах України без опадів, на заході температура до +12°

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:42, а зайде у 17:39.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня в Україні без опадів, на заході вдень до +9°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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