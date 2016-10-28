Увечері 27 жовтня біля берегів Чилі стався землетрус магнітудою 5,9.

Біля берегів Чилі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Підземні поштовхи були зафіксовані 27 жовтня о 23:32 за київським часом. Епіцентр землетрусу знаходився в 86 км на південний захід від міста Сан-Антоніо. Осередок землетрусу залягав на глибині 14,8 км.

Інформація про жертв і руйнування не надходила.

Нагадаємо, кілька тисяч людей залишилися без житла після землетрусу, який стався увечері 26 жовтня в Італії.