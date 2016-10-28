Біля берегів Чилі стався землетрус
Увечері 27 жовтня біля берегів Чилі стався землетрус магнітудою 5,9.
Про це повідомляє Геологічна служба США.
У результаті землетрусу в Італії постраждали вісім людей
Підземні поштовхи були зафіксовані 27 жовтня о 23:32 за київським часом. Епіцентр землетрусу знаходився в 86 км на південний захід від міста Сан-Антоніо. Осередок землетрусу залягав на глибині 14,8 км.
Інформація про жертв і руйнування не надходила.
Нагадаємо, кілька тисяч людей залишилися без житла після землетрусу, який стався увечері 26 жовтня в Італії.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+28°... +19°
-
Дніпро+31°... +18°
-
Донецьк+31°... +17°
-
Житомир+29°... +19°
-
Запоріжжя+31°... +19°
-
Івано-Франківськ+29°... +15°
-
Київ+30°... +20°
-
Кіровоград+30°... +18°
-
Луганськ+31°... +16°
-
Луцьк+29°... +16°
-
Львів+28°... +14°
-
Миколаїв+32°... +20°
-
Одеса+33°... +19°
-
Полтава+29°... +18°
-
Рівне+29°... +17°
-
Сімферополь+32°... +17°
-
Суми+27°... +16°
-
Тернопіль+28°... +17°
-
Харків+29°... +17°
-
Херсон+32°... +20°
-
Хмельницький+28°... +18°
-
Черкаси+29°... +19°
-
Чернігів+30°... +19°
-
Чернівці+29°... +18°
Віргінія, США
+ 21 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
Відчувається як: +21 °
Вологість: 77 %
Тиск: 748 мм
Вітер: 4.1 м/с
Ймовірність опадів: 47 %
Схід: 05:44
Захід 20:38
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин