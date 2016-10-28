Ураган "Сеймур" у Тихому океані почав слабшати

10:31, 28 жовтня 2016
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Ураган "Сеймур" у Тихому океані, який досяг 4 категорії, почав стрімко слабшати.

Ураган
Ураган "Сеймур" / NASA

Про це повідомляє The Weather Channel.

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Очікується, що в п'ятницю, 28 жовтня, ураган ослабне до мінімуму. Враховуючи це, "Сеймур" не встигне дійти до суші і не представляє загрози.

Однак місцями на заході США через ураган можуть пройти дощі.

Нагадаємо, у результаті урагану "Меттью" в США загинули 43 людини, 26 з них - у Північній Кароліні.

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