Влада Італії обіцяє відбудувати зруйновані в результаті землетрусу міста

11:37, 28 жовтня 2016
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Уряд Італії виділить з бюджету 40 мільйонів євро для ліквідації наслідків землетрусу, що стався ввечері 26 жовтня. 

Наслідки землетрусу в Італії / REUTERS
Наслідки землетрусу в Італії / REUTERS

Про це повідомляє Euronews.

"Ми можемо зазнати втрат, але не повинні здаватися. Важко собі уявити, як люди будуть жити у наметах взимку. Отож, наша справжня мета – то не наметові містечка. За кілька днів стане зрозуміло, як ми будемо просуватися далі", - сказав прем’єр-міністр Італії Маттео Ренці.

Біля берегів Чилі стався землетрус

Епіцентр обох нічних землетрусів знаходився у центральній частині Італії. Внаслідок нього тисячі людей втратили свої домівки.

Рятувальні служби забезпечують людей харчами. Багато з тих, хто опинився без даху над головою, кажуть, що не хочуть залишати місто.

Ренці обіцяє відбудувати знищені містечка у рамках проекту Casa Italia. Він також закликав італійців та європейців зрозуміти, що країна потребує глибоких, структурних реформ у будівельній галузі.

Як стверджують спеціалісти, цей землетрус - відлуння того, який стався в Італії в серпні й забрав 300 життів.

Нагадаємо, у результаті землетрусу в Італії кілька тисяч людей залишилися без житла.

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