Влада Італії обіцяє відбудувати зруйновані в результаті землетрусу міста
Уряд Італії виділить з бюджету 40 мільйонів євро для ліквідації наслідків землетрусу, що стався ввечері 26 жовтня.
Про це повідомляє Euronews.
"Ми можемо зазнати втрат, але не повинні здаватися. Важко собі уявити, як люди будуть жити у наметах взимку. Отож, наша справжня мета – то не наметові містечка. За кілька днів стане зрозуміло, як ми будемо просуватися далі", - сказав прем’єр-міністр Італії Маттео Ренці.
Біля берегів Чилі стався землетрус
Епіцентр обох нічних землетрусів знаходився у центральній частині Італії. Внаслідок нього тисячі людей втратили свої домівки.
Рятувальні служби забезпечують людей харчами. Багато з тих, хто опинився без даху над головою, кажуть, що не хочуть залишати місто.
Ренці обіцяє відбудувати знищені містечка у рамках проекту Casa Italia. Він також закликав італійців та європейців зрозуміти, що країна потребує глибоких, структурних реформ у будівельній галузі.
Як стверджують спеціалісти, цей землетрус - відлуння того, який стався в Італії в серпні й забрав 300 життів.
Нагадаємо, у результаті землетрусу в Італії кілька тисяч людей залишилися без житла.
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