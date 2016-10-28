Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі, місцями зі снігом
Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних на півдні України температура підніметься до +13°, у багатьох регіонах пройдуть дощі.
У столиці на вихідних очікується дощ. У суботу температура повітря вночі +1°, вдень +7°. У неділю 0°...+6°.
У Львові завтра злива, вночі +2°, вдень +7°. У неділю без опадів, +1°...+6°.
В Україні сьогодні без опадів, на заході температура до +9° (карта)
Мешканцям Луцька синоптики обіцяють на вихідних опади. Температура повітря в суботу вночі +2°, вдень +8°. У неділю вночі +2°, вдень +7°.
У Вінниці в суботу злива, температура повітря +1°...+8°. У неділю до +7°, без опадів.
Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +3°, вдень +13°. У неділю без опадів, температура +2°...+10°.
У Харкові в суботу очікується сніг, температура вночі 0°, вдень +4°. У неділю -2°...+6°, злива.
У Дніпрі в суботу дощ. Температура вночі +2°, вдень +7°. У неділю також очікуються опади, температура повітря +2°...+6°.
У Сімферополі завтра хмарно, +3°...+9°. У неділю +1°...+8°, малохмарно.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють хмарну погоду, температура вночі --2°, вдень +5°. У неділю без опадів, температура підніметься до +6°.
У Краматорську у суботу пройде сніг, температура вночі -3°, вдень +2°. У неділю температура підніметься до +5°, дощ.
У Сєвєродонецьку завтра сніг, температура вночі -3°, вдень +2°. У неділю +2°...+4°, пройде дощ.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу без опадів, температура до +2°. У неділю очікується сніг, вночі -1°, вдень +1°.
У Моршині на Львівщині в суботу злива, вночі +7°, вдень +8°. У неділю також очікуються опади, вночі +4°, вдень до +6°.
У Трускавці в суботу без опадів, температура до +8°. У неділю температура вдень +6°, очікується дощ.
У Сваляві завтра дощ, +5°, у неділю також очікуються опади, температура повітря +2° ...+6°.
У Києві випав перший сніг (фото)
У Затоці в суботу невелика хмарність, вдень до +12°, у неділю сонячно, температура +8° ...+10°.
У Бердянську в суботу хмарно, температура до +5°. У неділю температура до +7°, хмарно з проясненнями.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+28°... +19°
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Дніпро+31°... +18°
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Донецьк+31°... +17°
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Житомир+29°... +19°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+30°... +20°
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Кіровоград+30°... +18°
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Луганськ+31°... +16°
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Луцьк+29°... +16°
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Львів+28°... +14°
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Миколаїв+32°... +20°
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Одеса+33°... +19°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+32°... +17°
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Суми+27°... +16°
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Тернопіль+28°... +17°
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Харків+29°... +17°
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Херсон+32°... +20°
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Хмельницький+28°... +18°
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Черкаси+29°... +19°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+29°... +18°