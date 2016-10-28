Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі, місцями зі снігом

Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних на півдні України температура підніметься до +13°, у багатьох регіонах пройдуть дощі.

На вихідних в Україні місцями пройдуть дощі і сніг / УНІАН

У столиці на вихідних очікується дощ. У суботу температура повітря вночі +1°, вдень +7°. У неділю 0°...+6°.

У Львові завтра злива, вночі +2°, вдень +7°. У неділю без опадів, +1°...+6°.

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Мешканцям Луцька синоптики обіцяють на вихідних опади. Температура повітря в суботу вночі +2°, вдень +8°. У неділю вночі +2°, вдень +7°.

У Вінниці в суботу злива, температура повітря +1°...+8°. У неділю до +7°, без опадів.

Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +3°, вдень +13°. У неділю без опадів, температура +2°...+10°.

У Харкові в суботу очікується сніг, температура вночі 0°, вдень +4°. У неділю -2°...+6°, злива.

Прогноз на 29 жовтня / УНІАН

Прогноз на 30 жовтня / УНІАН

У Дніпрі в суботу дощ. Температура вночі +2°, вдень +7°. У неділю також очікуються опади, температура повітря +2°...+6°.

У Сімферополі завтра хмарно, +3°...+9°. У неділю +1°...+8°, малохмарно.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють хмарну погоду, температура вночі --2°, вдень +5°. У неділю без опадів, температура підніметься до +6°.

У Краматорську у суботу пройде сніг, температура вночі -3°, вдень +2°. У неділю температура підніметься до +5°, дощ.

У Сєвєродонецьку завтра сніг, температура вночі -3°, вдень +2°. У неділю +2°...+4°, пройде дощ.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу без опадів, температура до +2°. У неділю очікується сніг, вночі -1°, вдень +1°.

У Моршині на Львівщині в суботу злива, вночі +7°, вдень +8°. У неділю також очікуються опади, вночі +4°, вдень до +6°.

У Трускавці в суботу без опадів, температура до +8°. У неділю температура вдень +6°, очікується дощ.

У Сваляві завтра дощ, +5°, у неділю також очікуються опади, температура повітря +2° ...+6°.

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У Затоці в суботу невелика хмарність, вдень до +12°, у неділю сонячно, температура +8° ...+10°.

У Бердянську в суботу хмарно, температура до +5°. У неділю температура до +7°, хмарно з проясненнями.

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