На популярних українських маршрутах сьогодні без опадів, на вихідних пройдуть дощі
На автодорогах України у найближчі дні температура підніметься до +11°, у багатьох регіонах пройдуть дощі.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до +7°. Завтра на цьому маршруті місцями пройдуть дощі, температура +7°...+13°. У неділю також очікуються опади, до +10°.
На трасі Київ - Ужгород сьогодні мінлива хмарність, температура в дорозі +6°... +10°. Завтра на цьому маршруті пройдуть дощі, температура до +11°. У неділю по цьому маршруту також очікуються опади, температура в дорозі +3°... +9°.
Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі, місцями зі снігом
На трасі Київ - Харків сьогодні мінлива хмарність. Температура в дорозі +2°... +7°. Завтра подорожуючих по цьому маршруту будуть очікувати дощі, температура +4°... +8°. У неділю синоптики також прогнозують опади , до +6°.
На Маріупольському напрямку сьогодні без опадів, температура +3°...+7°. Завтра по цьому маршруту дощі, місцями зі снігом. У неділю також очікуються опади, до +7°.
На дорозі Київ - Чернівці сьогодні малохмарно. Температура в дорозі +7°... +9°. У суботу на цьому маршруті місцями пройдуть дощі. У неділю практично без опадів, температура до 9 градусів тепла.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+28°... +19°
-
Дніпро+31°... +18°
-
Донецьк+31°... +17°
-
Житомир+29°... +19°
-
Запоріжжя+31°... +19°
-
Івано-Франківськ+29°... +15°
-
Київ+30°... +20°
-
Кіровоград+30°... +18°
-
Луганськ+31°... +16°
-
Луцьк+29°... +16°
-
Львів+28°... +14°
-
Миколаїв+32°... +20°
-
Одеса+33°... +19°
-
Полтава+29°... +18°
-
Рівне+29°... +17°
-
Сімферополь+32°... +17°
-
Суми+27°... +16°
-
Тернопіль+28°... +17°
-
Харків+29°... +17°
-
Херсон+32°... +20°
-
Хмельницький+28°... +18°
-
Черкаси+29°... +19°
-
Чернігів+30°... +19°
-
Чернівці+29°... +18°