На популярних українських маршрутах сьогодні без опадів, на вихідних пройдуть дощі

13:00, 28 жовтня 2016
10145
0

На автодорогах України у найближчі дні температура підніметься до +11°, у багатьох регіонах пройдуть дощі.

На автошляхах України пройдуть дощі / УНІАН
На автошляхах України пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до +7°. Завтра на цьому маршруті місцями пройдуть дощі, температура +7°...+13°. У неділю також очікуються опади, до +10°.

На трасі Київ - Ужгород сьогодні мінлива хмарність, температура в дорозі +6°... +10°. Завтра на цьому маршруті пройдуть дощі, температура до +11°. У неділю по цьому маршруту також очікуються опади, температура в дорозі +3°... +9°.

Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі, місцями зі снігом

На трасі Київ - Харків сьогодні мінлива хмарність. Температура в дорозі +2°... +7°. Завтра подорожуючих по цьому маршруту будуть очікувати дощі, температура +4°... +8°. У неділю синоптики також прогнозують опади , до +6°.

На Маріупольському напрямку сьогодні без опадів, температура +3°...+7°. Завтра по цьому маршруту дощі, місцями зі снігом. У неділю також очікуються опади, до +7°.

На дорозі Київ - Чернівці сьогодні малохмарно. Температура в дорозі +7°... +9°. У суботу на цьому маршруті місцями пройдуть дощі. У неділю практично без опадів, температура до 9 градусів тепла.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Виверження вулкана на Гаваях: туристи зняли величезний шматок лави, який плавав у морі (відео) Виверження вулкана на Гаваях: туристи зняли величезний шматок лави, який плавав у морі (відео)
Гроза, місцями град і шквальний вітер: перед вихідними дощі накриють майже всю Україну Гроза, місцями град і шквальний вітер: перед вихідними дощі накриють майже всю Україну
У Домініканській Республіці стався землетрус магнітудою 4,5 У Домініканській Республіці стався землетрус магнітудою 4,5
В Австралії стався землетрус магнітудою 4,7 В Австралії стався землетрус магнітудою 4,7
В Києві сьогодні сонячно, температура до +30° В Києві сьогодні сонячно, температура до +30°
США і Мексику накрили потужні повені (відео) США і Мексику накрили потужні повені (відео)
У Києві завтра ясно, температура до +30° У Києві завтра ясно, температура до +30°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
77 %
748 мм
4.1 м/с
47 %
Стрічка новин