На популярних українських маршрутах сьогодні без опадів, на вихідних пройдуть дощі

На автодорогах України у найближчі дні температура підніметься до +11°, у багатьох регіонах пройдуть дощі.

На автошляхах України пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до +7°. Завтра на цьому маршруті місцями пройдуть дощі, температура +7°...+13°. У неділю також очікуються опади, до +10°.

На трасі Київ - Ужгород сьогодні мінлива хмарність, температура в дорозі +6°... +10°. Завтра на цьому маршруті пройдуть дощі, температура до +11°. У неділю по цьому маршруту також очікуються опади, температура в дорозі +3°... +9°.

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На трасі Київ - Харків сьогодні мінлива хмарність. Температура в дорозі +2°... +7°. Завтра подорожуючих по цьому маршруту будуть очікувати дощі, температура +4°... +8°. У неділю синоптики також прогнозують опади , до +6°.

На Маріупольському напрямку сьогодні без опадів, температура +3°...+7°. Завтра по цьому маршруту дощі, місцями зі снігом. У неділю також очікуються опади, до +7°.

На дорозі Київ - Чернівці сьогодні малохмарно. Температура в дорозі +7°... +9°. У суботу на цьому маршруті місцями пройдуть дощі. У неділю практично без опадів, температура до 9 градусів тепла.

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